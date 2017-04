II Taller per idear el model gestió de l’antiga Uni de ﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽ la Uni model gestitióestiall i sobre corresponsabilitat nicial del PEC a Gvar elsobjectius eren la cohesis i tores so ó de Cooperadors Durant la trobada, integrants de Citilab, LabCoop i la Fundació Futur van aportar les seves experiències El procés per decidir com ha de ser i funcionar l’Antiga Unió de Cooperadors de la Rambla segueix el seu camí. Aquest dissabte, el casal de la gent gran de la Torre Lluc va acollir el segon dels tallers participatius, que sota el títol de “Gestionant”, va debatre el model de gestió d’aquest futur equipament dedicat l’economia social i col·laborativa.