IV Caminada de l'Alzheimer

La IV Caminada Solidària per l’Alzheimer serà el 14 de maig F.A.G.A., l’entitat que la organitza, ha presentat avui al seu nou president L’associació Familiars d’Alzheimer de Gavà (F.A.G.A.) organitzat enguany la IV Caminada Solidària per l’Alzheimer. La cita serà el diumenge, 14 de maig, amb sortida a les 8:30h. del matí des de la plaça de l’església de Sant Pere per baixar per l’avinguda del Mar fins arribar al monument de la vela a Gavà-Mar. Aquesta serà la primera caminada d’Albert Arnau com a president de F.A.G.A., ja que recentment ha substituït a Carme García, que portava 19 anys en aquest càrrec.