Gavà contra el terrorisme

Minut de silenci per les víctimes a Sant Petersburg La ciutat s’ha concentrat aquest migdia davant de l’Ajuntament per expressar el rebuig als darrers atacs terroristes Gavà s’ha concentrat aquest migdia a la plaça de Jaume Balmes per guardar un minut de silenci en memòria de les víctimes de l’atemptat terrorista d’aquest dilluns a Sant Petersburg i per condemnar tota mostra de violència. El atacs, comesos al metro de la ciutat russa en explotar un artefacte, han fet almenys onze morts i una cinquantena de ferits.