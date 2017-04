Lluita contra l'atur

El Centre de Suport a l’Empresa ajuda a més d’un miler de persones a cercar feina Aquest any es traslladaran els serveis per impulsar l’ocupació al local de l’antic Informal El Centre de Suport a l’Empresa va ajudar a cercar feina durant l’any 2016 unes 1.400 persones. En aquest servei prestat s’engloben les accions per promoure tant l’ocupació com la formació, l’emprenedoria i el desenvolupament econòmic. Aquesta acció decidida a contribuït a la reducció de l’índex d’atur a Gavà de l’1,9%, el que es situa en la línia de l’Ajuntament de Gavà d’enfortir tots aquells serveis relatius a la millora de la situació laboral i formativa dels gavanencs.