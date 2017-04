Arrenca la campanya de la renda 2016 Per segona campanya de la renda, els contribuents han de disposar del sistema 'Renda web' i desapareix el programa Pare Aquest dimecres ha donat inici la campanya de la renda de 2016 per a la presentació telemàtica (el 11 de maig per la presencial. La principal novetat és que desapareix definitivament el programa Pare, que ja es va eliminar l'any passat per a la majoria dels contribuents i únicament va quedar relegat als declarants d'activitats econòmiques, bàsicament autònoms.