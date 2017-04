ERC proposa millorar la informació sobre la recollida de brossa Segons aquest grup municipal la gent no fa un bon ús dels contenidors de recolida segrega per “desconeixença” El grup municipal d’ERC-Gavà va presentar una proposta al Ple celebrat el passat 30 de març “per informar més i millor als ciutadans dels diferents serveis de recollida segregada de la brossa, atès que no es fa, per desconeixença, un bon ús dels mateixos”.