Conveni agrícola

L’Ajuntament de Gavà i l’Agropecuària signen un conveni per la promoció de les activitats L’acte s’ha aprofitat per mostrar la nova imatge corporativa de la Cooperativa L’alcaldessa de Gavà, Raquel Sánchez i el president de la Cooperativa Agropecuària de Gavà, Josep Pañella, han signat aquest migdia el conveni de col·laboració per a la promoció, desenvolupament i millora de les activitats agrícoles del municipi.