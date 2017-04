Cap de setmana de bàsquet i solidaritat CB Gavà i l’ONG ACCeDE, amb el suport de l’Ajuntament i la Federació Catalana de Bàsquet, organitzen aquest dissabte VIII Torneig Minibaix El Club Bàsquet Gavà i l’ONG ACCeDE, amb el suport de l’Ajuntament de Gavà i la Federació Catalana de Bàsquet organitzen el proper dissabte un torneig de bàsquet on la solidaritat en serà protagonista, amb les diferents propostes organitzades per l’ONG ACCeDE. Així mateix, hi hauran activitats on els jugadors i jugadores assistents al torneig tindran l’oportunitat de participar.