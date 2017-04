Jocs de taula a la biblioteca

Matí de jocs de taula a Gavà L’activitat està organitzada per l’entitat local Trenca’t la closca i es farà aquestdissabte al matí a la biblioteca Josep Soler Vidal La biblioteca Josep Soler Vidal de Gavà acollirà, aquest dissabte, a partir de les 11 hores, una sessió de diversos de jocs de taula. L’activitat, organitzada per l’entitat local Trenca’t la closca compta amb la col·laboració del programa de jocs "Mou fitxa".Aquesta activitat és gratuïta i està oberta a tothom, tot i que està indicada per a majors de 16 anys, encara que si vénen més petits han de venir amb adultS