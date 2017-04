Gavà Impulsa

Lliurament de diplomes als participants en programes d’ocupació i formació juvenil Joves per l’Ocupació ha format 45 joves i Fem Ocupació per a Joves n’ha incorporat al món laboral 25 en l’edició 2015-2017 L’Espai Juvenil La Casa Gran va acollir el lliurament dels diplomes de dos dels programes d’ocupació i formació juvenil que impulsa l’Ajuntament de Gavà: Joves per l’Ocupació i Fem ocupació per a Joves. El primer d’ells està destinat a joves d’entre 16 i 25 anys (fins als 30 si es té una discapacitat igual o superior al 33%), en situació d’atur, i amb estudis fins a graduat ESO o sense ESO