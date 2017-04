L’Ajuntament facilita els tràmits electrònics a través de la identificació per mòbil S'implanta el sistema idCAT Mòbil, més pràctic i que permet estalviar temps L’idCAT Mòbil és el nou sistema d’identificació a través del telèfon mòbil que s’ofereix a la ciutadania per fer tràmits amb l’Ajuntament Gavà i altres administracions i es basa en l’enviament d’un codi d’un sol ús que s’envia al telèfon mòbil. El sistema és pràctic i, a diferència del certificat digital, no requereix la instal.lació de cap programari.