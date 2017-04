Decés de Chacón

El PSC Gavà colpit per la mort de Carme Chacón Militants de la formació van recordar-la ahir amb uns minuts de silenci. L’agrupació se suma als dies de dol i a la façana llueix una senyera amb un crespó negre L’agrupació del PSC Gavà s’ha sumat al dol per la mort de Carme Chacón. Aquest dilluns, militants de la formació, encapçalatsper la seva primera secretària i alcaldessa de la ciutat, Raquel Sánchez, s’han trobat per recordar-la i guardar silenci en memòria seva. Sánchez assegurava que “ha estat un cop molt dur per la família socialista”