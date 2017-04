Sant Boi, Viladecans, Gavà i Castelldefels demanen al Ministeri de Foment reprendre el projecte del “Metro del Delta” Els quatre municipis també han acordat el tall conjunt de la carretera C-245 en una jornada per reivindicar un ús més cívic d’aquesta via i estudiaran la posada en marxa d’un servei públic de bicicletes compartides al Delta La “Plataforma per al foment d’una mobilitat i un transport públic eficient i sostenible a la Plana del Delta del Llobregat” segueix fent passos per potenciar les seves reivindicacions.