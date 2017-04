Tot preparat per a l’Aplec de Bruguers Tal i com dicta la tradició, aquest dilluns de Pasqua se celebrarà la missa a l’ermita i després hi haurà sardanes i cant coral Gavà celebrarà aquest dilluns una dels seves tradicions més reeixides: L’Aplec de Pasqua a Bruguers, una trobada que començarà amb l’ofici solemne a l’ermita al es 11 hores i la intervenció de la Coral La Igualtat que interpretarà algunes peces. Després de la missa farà una ballada de sardanes i un vermut popular