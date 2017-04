C’s lloa la reserva d’estacionaments per a vehicles elèctrics El portaveu d’aquesta formació al nostre municipi, Miguel Ángel Ibáñez, recorda que “aquesta va ser una demanda que vam presentar al Ple de gener” Ciutadans Gavà valora “positivament” la mesura anunciada per part de l’equip de govern de “reservar places d’estacionament per a vehicles elèctrics”. El portaveu d’aquesta formació a la nostra ciutat, Miguel Ángel Ibáñez, recorda que “la proposta la va presentar el nostre grup en el Ple del mes de gener.