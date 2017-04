Nou llibre de l’Associació d’Amics del Museu de Gavà Amb el títol de “Diàlegs” l’obra recull articles publicats per cinc autors al butlletí parroquial de sant Pere de Gavà El proper dissabte 22 d’abril, la vetlla de sant Jordi, es presentarà el nou llibre editat conjuntament per l’Associació d’Amics del Museu de Gavà i el Centre d’Estudis de Gavà. L’obra, titulada “Diàlegs”, recull articles publicats per cinc autors al butlletí parroquial de sant Pere de Gavà: Alfons Gibert, Joan Solé Margarit, Eveli Villuendas (a títol pòstum), Montserrat Pujals i Joan Alfonso.