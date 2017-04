Gavà 1 - L'Hospitalet 1

El C.F. Gavà no passa de l’empat a 1 contra L’Hospitalet El partit va ser polèmic amb dues expulsions visitants i amb insults de l’afició ver l’entrenador gavanenc El C.F. Gavà no va poder passar de l’empat el passat cap de setmana a La Bòbila contra l’Hospitalet. Els visitants van ser els que van inaugurar el marcador en el 17, però el Gavà va saber aprofitar la superioritat que, a la segona part, els va atorgar les dues expulsions per vermella directa que va patir L’Hospitalet, la primera al minut 70 i la segona al 89: Pla, ja en temps de descompte, va ser qui va deixar en el marcador el definitiu empat a 1 gol.