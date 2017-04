Caminada a Montserrat

Caminada fins a Montserrat La Colla de Caminants Francesc Lasarte de Gavà organitza, un any més, aquesta tradicional excursió que partirà dissabte a la tarda de la plaça de Jaume Balmes

Desenes de persones se sumaran, un any més, a la pujada a peu a Montserrat des de a Gavà que organitza la Colla de Caminants de Francesc Lasarte i que sortirà aquest dissabte, a les 18.00 hores, de la plaça de Jaume Balmes. El grup caminarà tota la nit fins a arribar, diumenge al matí, a Montserrat. La organització ofereix una furgoneta per portar les bosses i motxilles