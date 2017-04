Passejada del voluntariat per la llengua Aquesta caminada es farà aquest dissabte al matí a les Mines del Ferro de Rocabruna i és oberta a tota la població major edat Aquest dissabte, tindrà lloc una altra caminada saludable a les Mines del Ferro de Rocabruna. La passejada, d’una durada aproximada de 3 hores, és oberta a tota la població major d'edat i serà conduïda per la voluntària del Voluntariat per la llengua gavanenc Maria Casas. Aquesta voluntària també ho és del Banc del Temps de Gavà (BATEGA), entitat col·laboradora amb el VxL i promotora d'aquesta sortida.