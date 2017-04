Prealerta per onatge Servei Meteorològic de Catalunya adverteix que podria activar-se el PROCICAT en previsió de vent El Servei Meteorològic de Catalunya en base a les previsions meteorològiques Catalunya i per les afectacions que es preveu que se'n poden derivar, manté el Pla de Protecció Civil de Catalunya (PROCICAT) en situació de Prealerta per Onatge. L’avís s’allargarà durant aquest dimecres per mar de fons.