Medi ambient

Tasques de desbrossament forestal Es tracta d’accions de neteja de vegetació als perímetres de de les urbanitzacions per afavorir l’actuació dels bombers en cas d’incendi L'Ajuntament de Gavà ha començat els treballs de neteja de vegetació en trams del perímetre de les urbanitzacions. Les tasques, que consisteixen en el desbrossament, poda i tala, es realitzaran, per ordre d'execució, a ca n'Espinós, la Sentiu, can Tries, can Badosa i Bruguers I i II.