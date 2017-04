Sant Jordi 2017

La Rambla s’omple aquest diumenge de llibres i roses Un any més, Gavà celebra el Dia de Sant Jordi de manera intensa, amb diversos actes de caràcter cultural i social per a grans i petits La Rambla de Gavà es converteix per Sant Jordi en el centre neuràlgic de la ciutat per tal de celebrar, com cal, aquesta data tant assenyalada a Catalunya amb les parades de venda de llibres i roses i la presència de moltes entitats de la localitat que aprofiten per sortir al carrer i donar-se a conèixer.