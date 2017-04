L’Ajuntament de Gavà, guardonat amb el segell Infoparticipa 2016 amb una puntuació del 100% Gavà és un dels 17 municipis catalans que han rebut la màxima puntuació per la qualitat i la transparència de la informació publicada a la seva pàgina web L'Ajuntament de Gavà ha rebut, per quart any consecutiu, el Segell Infoparticipa a la qualitat i la transparència de la comunicació pública local. Creat pel Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural (LPCCP) de la UAB, el Segell es basa en els resultats d'avaluar les pàgines web dels ajuntaments.