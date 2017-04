Minut de silenci en senyal de rebuig per l’atemptat d’ahir a París Els treballadors de l’Ajuntament es solidaritzen amb la víctima i els seus familiars i amics Els treballadors de l’Ajuntament de Gavà han guardat avui al migdia un minut de silenci en senyal de condol per l’agent de policia que va morir ahir als Camps Elisis de París víctima dels trets d’un jihadista en un nou atemptat que ja ha estat reivindicat per Estat Islàmic. La concentració ha tingut lloc a la plaça Balmes i estava encapçalada per l’alcaldessa de Gavà, Raquel Sánchez, i els portaveus de tots els partits polítics amb representació al Ple Municipal.