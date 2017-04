III Hello 18

Gavà celebra la majoria d’edat dels nostres joves L’Alcaldessa va voler felicitar personalment els nois i noies que en aquest primer trimestre han complert els 18 anys Gavà ha celebrat, aquest divendres, la tercera edició del Hello 18 per donar la benvinguda als joves que en aquest primer trimestre del 2017 han assolit la majoria d’edat. La Casa Gran va ser l’espai on l’alcaldessa Raquel Sánchez va voler trobar-se amb ells per felicitar-los i compartir una estona de conversa.