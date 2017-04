Prat 0 - Gavà 1

Important victòria del C.F. Gavà contra El Prat (0-1) Amb aquests tres punts, els d’Óscar Mena pràcticament s’asseguren la permanència a Segona B Importantíssima la victòria aconseguida pel C.F. Gavà en el camp del Prat per 0 gols a 1. Són tres punts que permeten als gavanencs passar la setmana a la posició 14 del Grup III de Segona Divisió B amb 43 punts, 8 més que l’Atlético Levante, equip que obre la zona de descens. Amb només 3 jornades per disputar-se, molt malament haurien d’anar les coses per tal que els jugadors que entrena Óscar Mena no certifiquessin aviat la seva permanència a la Segona Divisió B per la temporada 2017-2018.