Propostes del PP

Els populars proposaran 5 iniciatives al Ple La formació també presentarà una declaració política, conjuntament amb Ciutadans, demanant que la Generalitat compleixi la legalitat El Partit Popular de Gavà ha explicat en roda de premsa les propostes que plantejaran al Ple d’aquest dijous. La primera de les iniciatives defensa l’esport i la salut, raó per la qual la portaveu de la formació, Mónica Parés, creu que “el govern local hauria d’impulsar unes jornades per conscienciar la gent dels beneficis de l’esport per un gaudir d’una vida saludable