Cants de Pasqua

Cap de setmana de Caramelles La Coral La Igualtat ha interpretat durant el cap de setmana les Caramelles per diferents indrets de la ciutat. Divendres, la formació també va fer la tradicional cantada a l’Ajuntament La Coral La Igualtat ha passejat les tradicionals Caramelles pels carrers i places de Gavà durant aquest cap de setmana. Divendres al vespre però, i com és costum, el grup va fer una actuació a la Sala de Plens de l’Ajuntament que va ser seguida, entre d’altres, per diverses autoritats municipals.