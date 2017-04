El treball i la creativitat dels pagesos, l’anima de la Fira d’Espàrrecs El recinte agrícola, al pavelló Jacme March incorpora elements audiovisuals de promoció de la ciutat, la Fira i la pagesia Al voltant d’un centenar de paneres i lots d’espàrrecs es podrà visitar els dies 29 i 30 d’abril a la Mostra Agrícola, un reflex de la feina i creativitat dels pagesos per fer composicions artístiques amb llavors i productes del camp. El pavelló Jacme March acull aquesta mostra, que va començar l’any 1932 com una competició entre els pagesos per veure qui tenia els millors espàrrecs. Actualment consta de 4 categories: lots d’espàrrecs, paneres de verdures de productes del camp, paneres artístiques i paneres artístiques de llavors.