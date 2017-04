Antifeixisme

Uns 150 joves participen a la V Trobada de joves antifeixistes de la xarxa Mai Més La iniciativa, impulsada per l’Amical de Mauthausen i altres camps, serveix per intercanviar experiències Uns 150 joves han participat aquest matí a la V Trobada de Joves de la Xarxa de Memòria i Prevenció del Feixisme “Mai Més”, que per primera vegada s’ha fet a Gavà. La trobada ha tingut lloc a l’Espai Maragall i està impulsada per l’Amical de Mauthausen i altres camps. Els joves, que provenen d’una vintena de centres de secundària de Catalunya, han compartit experiències i, amb aquesta iniciativa, han manifestat el seu compromís en la lluita per la memòria i contra el feixisme.