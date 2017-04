El Ple a favor de “l’estat de dret”i de “la dignificació de la pagesia” La única declaració política que no va prosperar va ser la presentada per GSSP de rebuig a l’EFEC als centres educatius El Ple de l’Ajuntament de Gavà, que abans de començar va guardar un minut de silenci en memòria de l’ex-regidor Germán Agustí, qui ens va deixar fa alguns dies, va aprovar tres de les quatre declaracions polítiques presentades. A més del text sobre accessibilitat universal subscrit per tots, va prosperar l’acord exposat conjuntament per Ciutadans i el PP