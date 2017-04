Fira d'Espàrrecs 2017

Cap de setmana per gaudir de la 64a Fira d’Espàrrecs Avui, dissabte, a partir de les 11.30 h, s’obrirà al públic la Mostra Agrícola al pavelló Jacme March on el visitant trobarà prop d’un centenar de paneres i lots d’espàrrecs Durant tot el cap de setmana el visitant podrà gaudir de la Mostra Agrícola, degustar tapes de qualitat i amb l'espàrrec com a protagonista i una selecció de vins, a GastroGavà i participar de les activitats programades. Enguany el recinte firal, s’ha ampliat en 2.500 metres quadrats, i té 22.500 metres quadrats de superfície.