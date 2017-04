IV GastroGavà

Gran ambient a GastroGavà Tant divendres com aquest dissabte l’espai s’ha omplert de clients que han assaborit les diferents tapes i les diferents varietats de vins GastroGavà s’ha erigit com un dels grans atractius de la fira amb una notable presència de comensals tant divendres a la tarda com aquest dissabte. Enguany, el certament, que suma la seva quarta edició, compta amb un espai més ampli de terrassai una proposta de tast de de vins d’una quinzena de varietats amb els establiments Bacu’s, Celler la Vinya, Gavavins i Touche Barcelona Celler.