Visita de Demòcrates a la Fira

Josep Mª Vila d’Abadal visita els Espàrrecs El president de Demòcrates de Catalunya ha lloat el certament durant la passejada que ha fet acompanyat per membres del partit a Gavà El president de Demòcrates de Catalunya, Josep Mª Vila d’Abadal, ha visitat aquest dissabte la Fira d’Espàrrecs de Gavà. D’Abadal, que ha estat acompanyat per integrants de la formació a nivell local, s’ha mostrat "molt agraït per la invitació per conèixer aquesta mostra que és del meu món. Jo formo part de la ramaderia i del món forestal i també de l’horta,