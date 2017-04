Intercanvi de plaques de cava a la Fira La trobada ha tingut lloc aquest matí i és molt útil pels col·leccionistes de la comarca La Fira d’espàrrecs de Gavà ha acollit aquest matí, com és habitual cada any, una nova trobada de col·leccionistes de plaques de cava. Instal·lats sota el porxo de l’edifici de l’Ajuntament de Gavà, els aficionats acudeixen amb les seves col·leccions i, com es feia antigament amb els cromos, s’intercanvien les plaques que els hi manquen a les seves col·leccions particulars.