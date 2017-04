Castells per Espàrrecs

Diada Castellera a la Fira Els castellers de Gavà, amb els Encantats de Begues i la colla del Prat, han celebrat una diada, aquest migdia, a la plaça Jaume Balmes Com ja és tradició cada Fira, aquest migdia hem pogut gaudir de la Diada Castellera protagonitzada per la colla de Gavà com amfitriona i amb els Encantats de Begues i els del Prat, com a grups convidats. Tot i l’amenaça de pluja, l’assistència de gent ha estat prou important i també la participació de castellers. Més de 70 de la colla de Gavà