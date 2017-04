1r “ral·liantic” de la Fira d’Espàrrecs L’esdeveniment està organitzat per l’Associació de Vehicles d’Època del Baix Llobregat Aquest matí s’ha celebrat el primer “ral·liantic” en el marc de la Fira d’Espàrrecs de Gavà. L’esdeveniment està organitzat per l’Associació de Vehicles d’Època del Baix Llobregat, que cada any aprofita l’aparador de la Fira per tal que els seus membres portin els seus vehicles fins la plaça Balmes per exhibir-los. Enguany, però, s’ha decidit variar una mica el format d’aquesta trobada organitzant aquest ral·li.