ERC visita la Fira

Bernat Picornell visita la Fira d’Espàrrecs És la primera vegada que el jove senador d’ERC gaudeix de l’esdeveniment Bernat Picornell, senador per Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), ha visitat aquest matí la Fira d’Espàrrecs de Gavà. Picornell ha estat rebut pel president i el vici-president de la Cooperativa Agrícola de Gavà, Josep Pañella i Salvador Barri respectivament, que li han guiat per la mostra agrícola i li han explicat com es confeccionen les paneres. Picornell també ha estat acompanyat de part de la plana major del partit a Gavà: Albert Massana, portaveu del grup d’ERC a l’Ajuntament de Gavà, i Andreu Pérez, regidor republicà.