El CF Gavà s’assegura la permanència a 2B Un gol de Boris al minut 88 va suposar la victòria blaugrana, per 2 gols a 1, enfront l’Espanyol B El CF Gavà ha salvat, aquest diumenge, la categoria en imposar-se, a la Bòbila, a l’Espanyol B per 2 gols a 1.El matxva estar marcat per una primera part molt disputada per part d’ambdós conjunts. Els pericos comptaven en el seu onze titular titular amb Marc Navarro, Marc Roca i Melendo, del primer equip i van ser justament els qui van resultar més perillosos.