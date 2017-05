Diferents estils musicals

Del 8 al 29 de maig s’obren les inscripcions per participar a la Festa de la Música La Torre Lluc i diferents racons de Gavà acolliran acolliran actuacions de les escoles, grups i músics solistes El 17 de juny Gavà celebrarà a Gavà la Festa de la Música amb actuacions en diferents espais a l’aire lliure. Hi haurà un escenari central, al Parc de la Torre Lluc, on actuaran els alumnes de les escoles de música, músics solistes, corals i entitats diverses.