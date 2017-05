Gavà amb la tradició

Tot a punt per a la Jornada de Cultura Tradicional L’activitat que suma aquest 2017 la seva tercera edició es farà aquest dissabte a la tarda al parc del Torre Lluc Gavà celebrar aquest dissabte, una nova edició de la seva jornada de cultura popular i tradicional. Les activitats tindran lloc al parc de la Torre Lluc i se centren en una gimcana familiar obert a tothom i que, segons la organització, “vol esdevenir el cercavila més gran del món”. Per prendre-hi part cal formalitzar la inscripció, fins aquest dijous, a la Casa Gran per whatsapp al 619 628 861