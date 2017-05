Presentació del 2on volum de “Cuentos para crecer” Es tracta de títol “Esmeralda. La libélula que pensaba en positivo”, de l’autora Elena Oliva i la il·lustradora Simona Peres La biblioteca Josep Soler Vidal acollirà, aquest dijous, la presentació del llibre “Esmeralda. La libélula que pensaba en positivo”.Es tracta del segon volum de la col·lecció “Cuentos para crecer” escrit per Elena Oliva i il·lustrat per Simona Peres en què es treballen valors com l’autoestima i la seguretat personal, i el reconeixement del camí propi.