Concentració de rebuig

Minut de silenci per una nova dona assassinada per violència masclista La ciutadania ha tornat a concentrar-se a la plaça Major per demostrar el seu rebuig davant aquesta xacra social La plaça Major va ser l’escenari on Gavà va tornar a expressar, ahir a la tarda, el seu respecte vers una nova dona víctima de violència masclista, Rosa, de 45 anys. Amb aquest assassinat s’eleven oficialment ja a 21, a tot l’estat espanyol, en el que portem d’any.