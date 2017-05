L'art i la gent gran

Exposició col·lectiva de pintura al Casal Municipal de la Gent Gran de Can Tintorer Les obres, al voltant d’una cinquantena, han estat pintades pels usuaris i usuàries dels casals de la gent gran de Can tintorer i de la Torre Lluc El Casal Municipal de la Gent Gran de Can Tintorer acull aquest dies una exposició de pintures de l’alumnat dels cursos organitzats per l’Ajuntament en aquest equipament i en el de la Torre Lluc. Es tracta d’una mostra de tema lliure que esdevé una oportunitat per veure l’evolució tècnica d’aquests pintors amateurs.