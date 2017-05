Solidaritat

Recollia de bolquers i aliments per als refugiats La campanya impulsada per l’entitat “Un gesto de calor” fa una crida a la recollida material i diners per ajudar les persones refugiades L’entitat “Un gesto de calor” fa una nova crida ciutadana per recollir donatius i material per a les persones refugiades. En aquesta ocasió aquest col·lectiu demana bolquers de qualsevol talla infantil per poder fer front a les necessitats de milers de persones que fugen de la guerra. “Un gesto de calor” recorda que “cada dia arriben a Grècia desenes de milers de refugiats i refugiades”