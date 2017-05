Medi ambient

Jornada participativa per restaurar les dunes de Gavà L'Ajuntament se suma a la campanya "European Clean up day!" organitzant una jornada de retirada d'espècies invasores i residus a la nostra platja En el marc de la Jugateca Ambiental, l'Ajuntament de Gavà organitza una jornada, aquest diumenge, de retirada d'espècies invasores i residus a les dunes de Gavà que estarà dinamitzada per l'Associació ecologista Els Agulles.Al mateix temps també es durà a terme una acció de neteja a la platja de Gavà, aquesta dinamitzada per l’associació conservacionista Sea Shephered