Entorn i oci

VI Caminada popular Serra de les Ferreres L’activitat tindrà lloc aquest diumenge, 24 d’abril, de 8.30 a 12.30 hores. Les inscripcions es poden fer fins aquest dijous Les associacions de veïns de Can Tries, Ca n’Espinós, La Sentiu i Bruguers i la Unió Muntanyenca Eramprunyà amb la col·laboració de l’Ajuntament de Gavà i la Generalitat de Catalunya, organitzen, per aquest diumenge, la sisena caminada popular per la Serra de les Ferreres. El recorregut, de 8,5 quilòmetres de distància i 253 metres de desnivell, serà a través de corriols i camins