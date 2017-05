L’Ajuntament convoca 22 llocs de treball per a persones aturades de Gavà

En el procés de selecció es prioritzaran les persones amb una situació social més complexa i amb majors dificultats per accedir al món laboral Avui s'han publicat les bases i convocatòria per cobrir 22 llocs de treball en diversos departaments de l'Ajuntament, en el marc dels plans d’ocupació de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Els contractes, de jornada parcial, s'iniciaran a partir del mes de juny i tindran una durada d'entre 4 i 6 mesos, suposant una oportunitat laboral per a les persones de Gavà en situació d'atur.