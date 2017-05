Setmana Europea

Gavà celebra el Dia d’Europa Fins el 14 de maig la ciutat celebrarà diferents actes per defensar els valors democràtics de la Unió Europeu Gavà se suma, aquest dimarts, al Dia d’Europa, amb la celebració d’un acte institucional. La trobada es farà a partir de les 19 hores, a la plaça Major, i en ella es llegirà la Declaració del Dia d’Europa 2017 del Consell Català del Moviment Europeu. Tot seguit, es gaudirà de l’actuació artística a càrrec de Cristóbal Pérez i Adela que interpretaran la peça 'Across the universe'