Benvinguda als nadons

Gavà dóna la benvinguda els nadons del 2016 Com ja és tradició es van plantar 12 arbres, un per cada mes, dedicats als infants nascuts a la ciutat l’any passat Gavà ha volgut donar la benvinguda als 361 nadons nascuts a Gavà l’any passat amb una plantada d’arbres. A la festa, celebrada aquest dissabte al matí, hi van participar desenes de famílies amb els seus petits. En total s’han fet arrelar 12 garrofers a l’avinguda de Joan Carles I en un acte que va amenitzar el divertit pallasso Pep Callau amb bromes, ball, música i una esbojarrada cursa de cotxets.